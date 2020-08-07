Стало известно, кто первым сможет получить вакцину от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев рассказал, кого в первую очередь привьют от COVID-19.

Речь идет о вакцинации препаратом, который разработал центр Гамалеи. Уже 12 августа он будет официально зарегистрирован после завершения всех стадий испытаний. Самое главное для специалистов — обеспечение безопасности разработки для россиян.

Гриднев заявил, что изначально пройти вакцинацию смогут врачи и медработники, имеющие постоянный контакт с заболевшими, а также пожилые люди, входящие в группу риска. Об этом заместитель главы Минздрава рассказал представителям СМИ в Уфе на открытие корпуса онкологического центра.

Напомним, испытания на добровольцах данным препаратом проходили в Сеченовском университете начиная с 18 июня. Вакцину вводили нескольким группам участников исследования. По итогам, специалисты сделали вывод, что вакцина безвредна. Также, у всех привитых проявился иммунитет к патогену. Однако, более точно эффективность вакцины можно будет оценить после массового ее распространения и появления у россиян популяционного иммунитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.