В Петербурге раздали медицинские изделия для людей-«бабочек»

В Петербурге раздали медицинские изделия для людей-&#171;бабочек&#187;
Средства по покупку изделий выделили из бюджета. Фото: Pixabay

У пациентов с ВБЭ чувствительная хрупкая кожа, которую сравнивают с крылом насекомого.

С 5 по 7 августа в СПб ГБУЗ «Городском кожно-венерологическом диспансере» раздавали медицинские изделия пациентам с диагнозом «врожденный буллезный эпидермолиз». Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Отмечается, что средства выделили из бюджета города, речь идет о сумме в 32 859,81 тысяч рублей. На эти деньги были куплены перевязочные материалы для людей-«бабочек».

Напоминаем, что БВЭ – это группа редких генетических заболеваний, при которых характерно образование пузырей и эрозией на коже и слизистых оболочках при незначительных травмах. Таких пациентов в Санкт-Петербурге насчитывается несколько десятков: 21 ребенок и 10 взрослых. Каждый год их количество увеличивается примерно на два.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд вернул иск жителю Петербурга, который требовал от Смольного раздачи масок.

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