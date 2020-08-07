«Зенит» получил Суперкубок после победы над «Локомотивом»

Матча завершился со счетом 2:1.

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоялась сегодня, 7 августа, в Москве. В составе «сине-бело-голубых» отличились Артем Дзюба, который забил гол на 14-й минуте, а также Магомед Оздоев – он отличился на 69-й минуте. В составе команды соперников под конец матча выделился Ведран Чорлука, но это не спало ситуацию. Таким образом, обладателем Суперкубка России стал «Зенит».

«Не разбейте ничего в этот раз пожалуйста»,

— шутят пользователи.

Напоминаем, что это уже пятый Супрекубок, который получает «Зенит». Чемпионом является ЦСКА, у которого семь наград.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что финал Лиги чемпионов 2022 пройдет в Петербурге. УЕФА доверил его провести оргкомитету Евро-2020.