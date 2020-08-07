Решение о переводе Гатчинского района из «красной» зоны в «желтую» примут на следующей неделе

Губернатор Ленобласти отметил, что некоторые районы не готовы к снятию ограничений из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Гатчинский район и рассказал, когда будут сняты некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Глава региона отметил, что вопрос собираются обсуждать на следующей неделе, так что нужно набраться терпения. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Дрозденко понимает, что жителей Гатчинского района волнует вопрос, когда будет перевод района из «красной» зоны в «желтую». Он считает, что «пока об этом говорить рано», а также добавил, что через пару дней будет яснее, как поступить правильно.

Напоминаем, что в Ленобласти остался только один район, находящийся в «красной» зоне, где все ограничения сохранены.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гатчинский район стал лидером по приросту заболеваемости коронавирусом.