Семак похвалил игру Ловрена в матче с «Локомотивом»

Семак похвалил игру Ловрена в матче с &#171;Локомотивом&#187;
Ловрен перешел в "Зенит" пару дней назад.. Фото: ФК "Зенит"

Тренер оценил по достоинству нового игрока «Зенита».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, каковы его впечатления от игры хорватского защитника Деяна Ловрена. Он отметил, что футболист смотрелся хорошо, несмотря на то, что не было ни товарищеских матчей, ни контрольных. Другому игроку могло бы быть непросто, но Ловрен «проявил себя». Он добавил, что клуб должен давать игровое время всем футболистам, хотя понятно, что не каждый молодой игрок мог бы справиться с серьезными противниками. При этом Семак похвалил всех подопечных.

Напоминаем, что 7 августа «Зенит» стал обладателем Суперкубка России после матча с «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 2:1. Это был первый матч Ловрена в составе новой команды, он провел на поле все 90 минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» получил Суперкубок после победы над «Локомотивом».

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