«Сапсан» прибудет в Москву с задержкой из-за технической неисправности

Всем пассажирам должны выплатить денежную компенсацию.

Поезд «Сапсан» №775А, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на перегоне Окуловка – Угловка Октябрьской железной дороги из-за технической неисправности. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД. Все случилось примерно в половину девятого вечера, задержка составила более часа. Отмечается, что сотрудники ОЖД постарались сделать все, что от них зависело, чтобы «Сапсан» отправился в путь как можно скорее. Чтобы принести свои извинения, пассажирам выплатят денежную компенсацию, но в каком размере не уточняется.

Отмечается, что для получения средств нужно будет заполнить бланк претензии на частичное возмещение денег на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петербурга снова смогут отправиться в Калининград на поезде.