В июне в России умерло на 25 тыс. человек больше, чем в 2019 году

Роль сыграл коронавирус, который унес множество жизней.

В июне 2020 года в России скончалось 162,8 тысяч человек. Это на 25,6 тысяч больше, чем за аналогичный период в 2019 году, тогда умерло более 137 тысяч граждан. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Росстат. Это говорит о том, что смертность выросла почти на четверть.

При этом родилось детей на полпроцента меньше, чем в прошлом году. Если в 2019 году на свет появилось 119 тысяч малышей, то в этом году 118,5 тысяч.

Напоминаем, что от коронавируса в июне погибло 5448 россиян. Также в 1589 случаях инфекция считается основной причиной смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые переживают, что вакцина от коронавируса не поможет людям с ожирением. Отмечается, что информация в первую очередь актуальна для США, где больше всего случаев заражения.