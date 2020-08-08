Выходные начались с отмены 12 рейсов в Пулково, три задерживают

В субботу, 8 августа, в Санкт-Петербурге отменили вылет 12 рейсов, еще три, как ожидаются, вылетят с задержкой.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло петербургской воздушной гавани. Изменения в расписание внесли, в том числе авиакомпании Fly One, S7, Red Wings, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и другие.

Последняя авиакомпания задерживает сразу три рейса. Так, с часовой задержкой Пулково покинет самолет до Сочи. По последним данным, он вылетит в 07:00. Чуть меньше чем на час задержат дневной рейс до Симферополя. Задержка на рейсе до Москвы может составить 25 минут.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге автобус, который связывает Пулково и станцию метро «Московская», станет курсировать чаще. Увеличение числа транспорта на этом маршруте сократит интервал движения до 5-7 минут.