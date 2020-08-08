В ДНК человека нашли следы неизвестного предка

Миллионы лет назад наши древние предки большую часть времени ходили на четвереньках. Фото:wikipedia

Миллионы лет назад наши древние предки большую часть времени ходили на четвереньках. Фото:wikipedia

Американские ученые выяснили, что в ДНК современного человека присутствует 1% генома очень древних представителей рода Homo. Он попал туда в ходе взаимодействия кроманьонцев и денисовцев.

Как говорится в статье научного журнала PLOS Genetics, около 15% обрывков генома древних гоминид отделились от древа эволюции человечества более миллиона лет назад. Они до сих пор присутствуют в геноме современных людей, пишет ТАСС.

Ранее считалось, что современных людей, денисовцев и неандертальцев нет ничего общего. Однако выяснилось, что в ДНК большинства современных людей (исключая жителей Африки) есть от 2 до 3% генов неандертальцев и от 2 до 4% ДНК денисовцев.

Пока ученые не могут понять, как именно могли контактировать предки людей и другие древние Homo и почему в нашем геноме есть следы их ДНК. Также выяснилось, что неандертальцы и денисовцы могли скрещиваться между собой.

Помимо этого генетики обнаружили, что в ДНК денисовцев и неандертальцев из пещеры Виндия в Хорватии присутствуют фрагменты генома еще более древних людей. Конкретные гены выделить не удалось.

Ранее ученые Базельского университета выяснили, что человеку проще пережить стрессовые ситуации, если он привык часто смеяться в течение дня.