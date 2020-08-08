Глава Xiaomi расскажет, как новый Mi 10 Ultra защитит от коронавируса

Глава Xiaomi расскажет, как новый Mi 10 Ultra защитит от коронавируса
Презентация нового смартфона Xiaomi. Скриншот: YouTube

Компания Xiaomi к своему десятилетию готовится представить три флагманских продукта: смартфоны Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition (Xiaomi Mi 10 Ultra) и Redmi K30 Extreme Commemorative Edition (Redmi K30 Ultra), а также второй OLED-телевизор.

На фоне продолжающейся пандемии Covid-19 гендиректор компании Лей Цзюнь (Lei Jun) в соцсети Weibo подробно рассказал. как Xiaomi обеспечит безопасность пользователей. Так, у смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra будет антибактериальная защитная пленка. Ее наклеивают сразу при производстве на заводе. Стандартный комплект также предусматривает антибактериальный защитный чехол с ионами серебра.

Xiaomi Mi 10 Ultra будет первым в мире смартфоном, оснащенным подэкранной фронтальной камерой.

На фоне новостей о выпуске нового Xiaomi Mi 10 Ultra в Китае стала дешевле стандартная версия Xiaomi Mi 10.

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