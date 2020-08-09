На Землю в августе обрушатся сильнейшие магнитные бури

Метеозависимым в августе надо быть осторожнее: на Земле ожидаются очень сильные магнитные бури. Особенно опасными будут 10, 13, 14, 21-22 и 29 августа.

Как сообщает РЕН ТВ, буря средней интенсивности будет 10 августа. В этот день у людей могут быть перепады давления. В этот день лучше не находиться на солнце. Более слабая магнитная буря ожидаетя 13 и 14 августа. Только очень метеочувствительные люди в эти дни могут почувствовать головокружение и головную боль.

А вот 21-22 и 29 августа из-за магнитных бурь самочувствие может серьезно ухудшиться. Могут болеть суставы, голова, возникнут проблемы со сном. Возможны перепады настроения.

Отметим, магнитные бури сильнее всго влияют на людей, страдающих сердечно-сосудистыми или психическими заболеваниями. Во время магнитных может развиться мигрень, могут обостриться хронические заболевания, возникнуть упадок сил.