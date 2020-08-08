Чеченец подрался с сотрудницей полиции на Конюшенной площади

В Петербурге задержали приезжего из Чечни, который во время драки с сотрудницей полиции вывернул ей руку. Причиной стала просьба предъявить документы.

Об этом информирует главное управление МВД по городу. Инцидент произошел в ночью в субботу, 8 августа, на Конюшенной площади. Безработный юноша из Чеченской Республики вывернул руку 36-летней сотруднице миграционной службы УМВД РФ по Центральному району Петербурга. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», 21-летнего нарушителя разозлила просьба предъявить документы.

Пострадавшей потребовалась медицинская служба, после чего она продолжила службу. А молодого человека отвезли в отдел полиции, где на него был составлено административный протокол.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка, избившая полицейского в участке, отделалась «условкой».