Ленинградцев предупредили о тумане и жаре в воскресенье

Воскресенье, 9 августа, в Ленинградской области будет жарким и дождливым. Утром жителей региона ждет туман.

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Ленобласти. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в последний день недели ожидается переменная облачность. В жаркий день ленинградцев охладят кратковременные дожди, который пройдут преимущественно на востоке. Ночью и утром местами будет туманно.

Западный, северо-западный ветер подует ночью со скоростью 2-5 метров в секунду, а днем порывы ветра усилятся до 4-9 метров в секунду.

В темное время суток будет прохладно — до +11…+16 градусов. Днем погода разгуляется до +21…+26 градусов, а жителей запада ждет жара до +29 градусов.

Атмосферное давление в течение для будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам не стоит рассчитывать на жару в августе.