Какие породы кошек пользуются популярностью у россиян

Чаще всего россияне заводят пушистых питомцев породы мейн-кун, сибирских кошек и так называемых «британцев». Об этом сообщила президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

В диалоге с «Агентством городских новостей «Москва» эксперт заявила, что одной из самых популярных в России считается британская порода кошек из-за их схожести с плюшевыми мишками. Популярность мейн-кунов Шевченко объяснила тем, что «русский человек любит больших кошек».

А о «сибиряках» она отозвалась как о больших, нарядных, красивых и несложных в содержании кошках. Эксперт также заметила, что в период самоизоляции из-за коронавируса россияне стали чаще заводить домашних питомцев.

Стоит отметить, что 8 августа празднуют Всемирный день кошек.

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