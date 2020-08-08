Forbes назвал самые популярные сериалы Netflix этого лета

Forbes назвал самые популярные сериалы Netflix этого лета
Составлен список популярных сериалов Netflix. Фото: pixabay.com

Forbes составил рейтинг сериалов стримингового сервиса Netflix. Выбрали самые популярные шоу этого лета.

Так, по данным издания, самым успешным сериалом оказалось документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны». В его основе – истории о нераскрытых преступлениям. В этом году Netflix возродил сериал, который выходит с 1987 по 2010 годы.

На втором месте — реалити-шоу «Пол – это лава». В тройку вошел сериал «Проклятая»

В пятерке оказались документальный сериал о легенде баскетбола Майкле Джордане «Последний танец» и шоу о путешествиях Down to Earth.

В списке также – «Тайный ордер», «Монахиня-воин», Avatar: The Last Airbender, «Бесстыжие» и «Офис».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сериал «Игра престолов» возглавил список самого скачиваемого «пиратского» контента в мире. Популярными также стали «Рик и Морти», «Моя геройская академия», «Ходящие мертвецы» и «Губка Боб Квадратные Штаны».

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