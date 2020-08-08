Forbes назвал самые популярные сериалы Netflix этого лета

Forbes составил рейтинг сериалов стримингового сервиса Netflix. Выбрали самые популярные шоу этого лета.

Так, по данным издания, самым успешным сериалом оказалось документальное криминальное шоу «Неразгаданные тайны». В его основе – истории о нераскрытых преступлениям. В этом году Netflix возродил сериал, который выходит с 1987 по 2010 годы.

На втором месте — реалити-шоу «Пол – это лава». В тройку вошел сериал «Проклятая»

В пятерке оказались документальный сериал о легенде баскетбола Майкле Джордане «Последний танец» и шоу о путешествиях Down to Earth.

В списке также – «Тайный ордер», «Монахиня-воин», Avatar: The Last Airbender, «Бесстыжие» и «Офис».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что сериал «Игра престолов» возглавил список самого скачиваемого «пиратского» контента в мире. Популярными также стали «Рик и Морти», «Моя геройская академия», «Ходящие мертвецы» и «Губка Боб Квадратные Штаны».