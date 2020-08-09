На Марсе заметили египетские иероглифы

Конспирологи рассмотрели на них иероглифы, характерные для той эпохи. Фото: areazone51ufos.blogspot.com

Конспирологи рассмотрели на них иероглифы, характерные для той эпохи. Фото: areazone51ufos.blogspot.com

Сторонники теории заговоров изучили фотографии с поверхности Марса и нашли там следы, напоминающие египетские иероглифы.

Как сообщает портал Аreazone51, любители конспирологических теорий нашли якобы следы древней цивилизации на фотографии, сделанной роботизированным зондом Curiosity Rover.

По мнению уфологов, загадочные скульптуры, которые можно заметить на снимке, очень похожи на те, которые строили древние жители Египта. Более того, конспирологи рассмотрели на них иероглифы, характерные для той эпохи.

Охотники за пришельцами призывают археологов изучить марсианскую скалу, найденную марсоходом НАСА.

Впрочем, есть и те, кто скептически относятся к их теориям. Они считают, что этот «иероглиф» — обычное следствие эрозии поверхности планеты. По их мнению, эти рисунки появились от сильных ветров и полевых бурь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что охотники за НЛО обнаружили на Марсе корабль.