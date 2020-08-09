На Марсе заметили египетские иероглифы

На Марсе заметили египетские иероглифы
Конспирологи рассмотрели на них иероглифы, характерные для той эпохи. Фото: areazone51ufos.blogspot.com

Сторонники теории заговоров изучили фотографии с поверхности Марса и нашли там следы, напоминающие египетские иероглифы.

Как сообщает портал Аreazone51, любители конспирологических теорий нашли якобы следы древней цивилизации на фотографии, сделанной роботизированным зондом Curiosity Rover.

Фото: НАСА

По мнению уфологов, загадочные скульптуры, которые можно заметить на снимке, очень похожи на те, которые строили древние жители Египта. Более того, конспирологи рассмотрели на них иероглифы, характерные для той эпохи.

Охотники за пришельцами призывают археологов изучить марсианскую скалу, найденную марсоходом НАСА.

Впрочем, есть и те, кто скептически относятся к их теориям. Они считают, что этот «иероглиф» — обычное следствие эрозии поверхности планеты. По их мнению, эти рисунки появились от сильных ветров и полевых бурь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что охотники за НЛО обнаружили на Марсе корабль.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
древний египет иероглифы конспиролооги марс


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Землю в августе обрушатся сильнейшие магнитные бури
Доказано: атмосфера Земли постоянно движется и звенит как колокол
На Марсе заметили египетские иероглифы
Ученые из Китая раскрыли древнюю загадку Земли
Выявлен новый необычный симптом коронавируса
Адвокат рассказал, как бороться с шумными соседями
Жительница Британии 10 лет ела только чипсы и хлеб, ее вылечили гипнозом
Какие породы кошек пользуются популярностью у россиян