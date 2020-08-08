В США появится свое «Евровидение»

Через год в Соединенных штатах дебютирует американская версия песенного конкурса «Евровидение».
Как сообщает ТАСС, американский аналог «Евровидения» будет называться American Song Contest. Участие в конкурсе примут вокалисты из разных штатов. Среди этапов конкурса — отборочный тур, полуфинал и «большой финал».
Для проведения конкурса будет создана академия, в которую войдут профессиональные представители музыкальной индустрии США. Они выберут жюри для конкурса, которое вместе со зрителями выберет талантливых артистов в каждом регионе.
Уточняется, что попробовать свои вокальные данные в конкурсе смогут как отдельные участники, так и дуэты, или и вовсе группы до шести человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны сроки проведения «Евровидения» в 2021 году.