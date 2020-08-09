«Шизофрения»: юрист Барщевский ответил на обвинения в Изнасиловании

&#171;Шизофрения&#187;: юрист Барщевский ответил на обвинения в Изнасиловании
Барщевский заявляет, что истица «реальная сумасшедшая». Фото: pixabay

Заслуженный юрист России Михаил Барщевский отреагировал на обвинения в изнасиловании, которые в своем Facebook опубликовала Елена Радаева.

По его словам, заявительница два года назад подавала заявление в прокуратуру, однако в возбуждении уголовного дела ей отказали.

Как сообщил телеканал «360», полномочный представитель российского правительства отметил, что имя женщины – псевдоним. И добавил, что она имеет диагноз «шизофрения».

Напомним, женщина рассказала, что юрист принудил ее к сексу после того, как она обратилась к нему за помощью в 2011 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незнакомец «Артур» изнасиловал посудомойку петербургского отеля в Стрельне. Его задержали в строительном вагончике. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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