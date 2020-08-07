Незнакомец «Артур» изнасиловал посудомойку петербургского отеля в Стрельне

Мужчину в Стрельне задержали по подозрению в изнасиловании. Фото: Pixabay

Мужчину в Стрельне задержали по подозрению в изнасиловании. Фото: Pixabay

Жительница Петербурге заявила в полицию об изнасиловании. Инцидент произошел на Фронтовой улице в Стрельне.

Как стал известно gazeta.spb.ru, посудомойка одного из городских отелей рассказала, что малознакомый «Артур» изнасиловал ее. Правоохранители установили также, что злоумышленник избил женщину.

Его задержали в строительном вагончике на той же улице. По факту возбуждено уголовное дело.

Ранее газета gazeta.spb.ru писала о том, что полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования 55-летней петербурженки, которую госпитализировали с травмами.