Избил и пытался изнасиловать: 55-летняя госпитализирована из сквера на Лиговском

Петербургская полиция задержала подозреваемого в попытке изнасилования 55-летней петербурженки, которую госпитализировали с травмами.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в 1.50 во вторник, 4 августа, полиция задержала 32-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в покушении на изнасилование в сквере у дома №279 на Лиговском проспекте.

По данным полиции, с этого адреса была госпитализирована петербурженка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными гематомами тела. Кроме того, у нее диагностировали отравление алкоголем и неустановленным веществом.

Установлено, что подозреваемый не имеет местной регистрации. Мужчину доставили в отдел, где на него составили административный протокол.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что слесаря задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки.