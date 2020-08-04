Слесаря задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки

Слесаря задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки
В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. Пострадавшая оказалась в результате в больнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, об изнасиловании юрисконсульт заявила в июле этого года. В результате она поступила в больницу. Ее отпустили после оказания медицинской помощи.

В понедельник, 3 августа, задержали подозреваемого. Им оказался слесарь-монтажник, который живет на Комендантском проспекте. Его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что следователи в Ленинградской области заподозрили местную жительницу, которая заявила об изнасиловании, во лжи. В ходе проверки установили, что противоправных действий насильственного характера в отношении заявительницы совершено не было. Правоохранители считают, что она хотела привлечь мужчину, которого обвинила, к уголовной ответственности.

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Слесаря задержали по подозрению в изнасиловании петербурженки
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