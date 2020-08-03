Жительницу Волосово привлекут к ответственности за ложный донос об изнасиловании

Сотрудники Следственного отдела по Волосовскому району заподозрили 46-летнюю женщину во лжи.

Было установлено, что подозреваемая сообщила в правоохранительные органы информацию о своем изнасиловании мужчиной. Однако, во время проверки, которую провели по факту инцидента, было установлено, что противоправных действий насильственного характера в отношении заявительницы совершено не было. Мотивом действий подозреваемой могло стать намеренное желание привлечь мужчину к уголовной ответственности. Об этом сообщает СУ СКР по Ленобласти.

Уголовное дело действительно оказалось заведено. Однако, против самой женщины, по факту ее возможных противоправных действий.

Следствие продолжается. В настоящий момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мужчину задержали за изнасилование спустя 14 лет.