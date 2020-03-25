В Петербурге мужчину задержали за изнасилование спустя 14 лет

Двое мужчин напали на женщину с ножом и изнасиловали её. Фото: Baltphoto

Двое мужчин напали на женщину с ножом и изнасиловали её. Фото: Baltphoto

В Петербурге задержали 40-летнего местного жителя. Его подозревают в изнасиловании и разбойном нападении на женщину в 2006 году.

Нападение произошло 11 сентября 2006 года у одного из домов по набережной Обводного канала. Как полагает следствия, подозреваемый вместе с соучастником (умер четыре года назад) напал на 28-летнюю женщину. Угрожая её ножом, мужчины похитили у неё деньги и телефон, изнасиловали её и совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

«Мужчина задержан следователями совместно с сотрудниками полиции 24 марта 2020 года», — рассказали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу.

Подозреваемые неоднократно был судим. Выйти на него удалось в результате проверки и постановки на учет в федеральную базу данных геномной информации генетических профилей ранее осужденных людей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении подозреваемому обвинения. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16-летняя жительница Петербурга рассказала о сексуальном насилии со стороны отчима. По словам девочки, это продолжалось на протяжении трех лет.