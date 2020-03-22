В Петербурге девочку три года насиловал отчим

В Петербурге 16-летняя девочка сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны 39-летнего отчима. По словам потерпевшей, это продолжалось на протяжении трех лет.

О неоднократном сексуальном насилии девочка заявила в четверг, 19 марта. Она позвонила в центр психолого-медицинской социальной помощи, откуда информация была передана в правоохранительные органы.

Мужчина был задержан по месту жительства, в одном из домов по улице Хошимина в Выборгском районе Петербурга, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. После чего его поместили в изолятор временного содержания.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в поселке Каменка Ленинградской области 25-летний военнослужающий совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2002 года рождения. Рассказать об этом она смогла только два года спустя.