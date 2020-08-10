На «Ленфильме» появится новое культурное пространство «Kino Corner»

На территории петербургской киностудии «Ленфильм» откроется культурно-событийное пространство «Kino Corner», которое расположится во внутреннем дворе студии.

Открытие нового пространства запланировано на 16 августа. После торжественного запуска «Kino Corner» посетителей ждут мастер-классы, кинопоказы, спектакли, творческие встречи и многое другое. Кроме того, территорию культурного корнера украсили уличные художники.

На фасадах студийных павильонов появились персонажи кинокартин, снятых на «Ленфильме», таких как «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон», «Свадьба в Малиновке», «Собачье сердце» и многие другие. Арт-пространство во дворе киностудии будет работать до 30 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге растет популярность автокинотеатров. Организаторы отмечают, что работают «в плюс».