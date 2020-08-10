Аккаунты петербургских чиновников «ВКонтакте» не дотягивают до идеала

Страницы петербургских чиновников «ВКонтакте» проверили на соответствие высоким требованиям ведения социальных сетей.

Журналисты «Мойки78» выяснили, насколько аккаунты глав петербургских администраций и комитетов близки к правилам, содержащимся в постановлении правительства. Согласно документу, чиновники должны будут создать аккаунты до 10 октября и активно их вести.

Так, на их страницах должно быть размещено не менее пяти постов в неделю. Постить пресс-релизы и «официально-деловые» материалы запрещается. Все публикации должны быть оформлены в едином стиле. В аккаунте не должно быть оскорблений, нарушений закона и авторского права. Профиль должен содержать описание правил поведения на странице, также должны быть указаны должность и полномочия чиновника. Всю «неконструктивную» критику они могут удалять, а провокаторов закидывать в бан.

Чаще всего петербургские чиновники регистрируются в соцсети «ВКонтакте». Там можно найти аккаунт и самого губернатора Петербурга Александра Беглова, который частично можно назвать образцом подражания: аккаунт единообразен, нет канцеляризмов, а все посты Беглов пишет лично. Однако даже его профиль не соответствует требованиям — он не указал правила поведения, контактные данные и информацию о полномочиях.

Издание приводит в пример страницу главы администрации Центрального района Максима Мейксина, который зачастую постит поздравления со всевозможными праздниками, используя яркие картинки. Также он создал милый фотоальбом, который называется «Друзья». В нем можно найти фотографии Беглова, экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и актера Дмитрия Харатьяна. Стоит отметить, что на его даже нет ни одного негативного комментария.

А вот страницу главы Выборгского района Валерия Гарнеца нельзя назвать душевной: последний его пост опубликован 31 июля, да и то это был репост. Аккаунт он ведет не в едином стиле, а на стене периодически постить лишь готовые пресс-релизы, оставляя их без своих комментариев.

Аккаунт главы комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко можно назвать близким к идеалу: там есть и должность, и правила поведения. Однако публикации появляются чуть реже необходимого.

Его коллега из комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец пока не торопится вести аккаунт должным образом, но его слишком редкие публикации можно смело оправдать нехваткой времени из-за пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью чиновники Петербурга создадут аккаунты в соцсетях.