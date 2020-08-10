Аккаунты петербургских чиновников «ВКонтакте» не дотягивают до идеала

Аккаунты петербургских чиновников &#171;ВКонтакте&#187; не дотягивают до идеала
Аккаунт губернатора Петербурга Александра Беглова "ВКонтакте". Фото: vk.com/a_beglov

Страницы петербургских чиновников «ВКонтакте» проверили на соответствие высоким требованиям ведения социальных сетей.

Журналисты «Мойки78» выяснили, насколько аккаунты глав петербургских администраций и комитетов близки к правилам, содержащимся в постановлении правительства. Согласно документу, чиновники должны будут создать аккаунты до 10 октября и активно их вести.

Так, на их страницах должно быть размещено не менее пяти постов в неделю. Постить пресс-релизы и «официально-деловые» материалы запрещается. Все публикации должны быть оформлены в едином стиле. В аккаунте не должно быть оскорблений, нарушений закона и авторского права. Профиль должен содержать описание правил поведения на странице, также должны быть указаны должность и полномочия чиновника. Всю «неконструктивную» критику они могут удалять, а провокаторов закидывать в бан.

Чаще всего петербургские чиновники регистрируются в соцсети «ВКонтакте». Там можно найти аккаунт и самого губернатора Петербурга Александра Беглова, который частично можно назвать образцом подражания: аккаунт единообразен, нет канцеляризмов, а все посты Беглов пишет лично. Однако даже его профиль не соответствует требованиям — он не указал правила поведения, контактные данные и информацию о полномочиях.

Издание приводит в пример страницу главы администрации Центрального района Максима Мейксина, который зачастую постит поздравления со всевозможными праздниками, используя яркие картинки. Также он создал милый фотоальбом, который называется «Друзья». В нем можно найти фотографии Беглова, экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко и актера Дмитрия Харатьяна. Стоит отметить, что на его даже нет ни одного негативного комментария.

Фото: vk.com/meyksin

А вот страницу главы Выборгского района Валерия Гарнеца нельзя назвать душевной: последний его пост опубликован 31 июля, да и то это был репост. Аккаунт он ведет не в едином стиле, а на стене периодически постить лишь готовые пресс-релизы, оставляя их без своих комментариев.

Фото: vk.com/v_garnets

Аккаунт главы комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко можно назвать близким к идеалу: там есть и должность, и правила поведения. Однако публикации появляются чуть реже необходимого.

Фото: vk.com/suhenko_k

Его коллега из комитета здравоохранения Дмитрий Лисовец пока не торопится вести аккаунт должным образом, но его слишком редкие публикации можно смело оправдать нехваткой времени из-за пандемии коронавируса.

Фото: vk.com/lisovets_d

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что осенью чиновники Петербурга создадут аккаунты в соцсетях.

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