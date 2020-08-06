Осенью чиновники Петербурга создадут аккаунты в соцсетях

Осенью чиновники Петербурга создадут аккаунты в соцсетях
Количество постов в неделю составит не менее пяти. Фото: pixabay

В Северной столице чиновников обяжут зарегистрироваться в социальных сетях. Осенью руководители исполнительных органов госвласти появятся во «ВКонтакте», Instagram, Facebook, «Одноклассниках», Twitter и YouTube.

В Смольном создали проект, согласно которому к октябрю у чиновников появятся аккаунты в указанных соцсетях. Странички будут вести ответственные лица в едином оформлении. Кроме того, будут разработаны график публикаций и концепция.

Вдобавок чиновники должны будут написать правила поведения на своей странице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские чиновники решили побыть волонтерами в хосписах и детских домах. Непосредственное погружение во все процессы учреждений поможет понять, как они функционируют.

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