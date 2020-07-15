Чиновники Петербурга попробуют побыть волонтерами в хосписах и детских домах

Чиновники Петербурга попробуют побыть волонтерами в хосписах и детских домах
Чиновники погрузятся в атмосферу социальных учреждений. Фото: Pixabay

Непосредственное погружение во все процессы учреждений поможет понять, как они функционируют.

В рамках данной инициативы, представители власти будут работать наравне с работниками социальных организаций. Они снимут свои привычные костюмы и облачатся в обычные вещи.

В ближайшее время начнут свою волонтерскую деятельность первые госслужащие. Работая в учреждениях они смогут своими глазами увидеть, что в них следует исправить и в чем стоит в дальнейшем оказать поддержку. Об этом сегодня, 15 июля, сообщила автор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Регион заботы» Анна Федермессер на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС.

Пока что, точных сроков начала реализации проекта нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что волонтеры получили почти 15 тысяч заявок от пожилых петербуржцев.

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