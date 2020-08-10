IKEA может открыть магазин нового формата в Петербурге

Открыться новая точка продажи шведского бренда может на Невском проспекте.

Сегодня, 10 августа, в СМИ активно распространилась информации о намерении IKEA обосноваться не только на территории Ленобласти, но и в самом центре Петербурга. Предположительно, магазин может представить из себя студию дизайна или точку торговли в городском формате. В перспективе, подобные магазины могут появиться и в других районах Северной столицы, что позволит заинтересовать большее количество покупателей.

Корреспондент Мойки78 связался с пресс-службой IKEA Russia для уточнения деталей, однако дать какую-либо информацию там оказались не готовы.

Умолчали подробности о возможной сделке и в компании «Диамант», которая является владельцем помещения, которым гипотетически могла заинтересоваться шведская компания. Отсутствие опровержений действительно может натолкнуть на мысль, что переговоры в данном направлении все же ведутся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что IKEA объяснила, почему цены в магазинах России и Украины разные.