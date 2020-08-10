На Крестовском появились экспериментальные вело- и беговые дорожки

В Петербурге на Крестовском острове появился кольцевой веломаршрут и специально обустроенные беговые дорожки. Пока они носят статус экспериментальных.

Как сообщает пресс-служба Смольного, беговые полосы проложили по Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Гребного канала и другим участкам.

Кольцевой веломаршрут идет вокруг Приморского парка Победы.

Постоянными вело- и беговые дорожки станут в том случае, если они понравятся горожанам.

В будущем планируют создать на Крестовском зону тихого отдыха с кормушками для птиц и уличной библиотекой, а также зону отдыха у воды и пространство для занятий йогой.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге автомобилисты могут начать нести административную ответственность за парковку в неположенных местах, в том числе на пешеходных дорожках.