На Крестовском появились экспериментальные вело- и беговые дорожки

В Петербурге на Крестовском острове появился кольцевой веломаршрут и специально обустроенные беговые дорожки. Пока они носят статус экспериментальных.
Как сообщает пресс-служба Смольного, беговые полосы проложили по Теннисной аллее, Велосипедной аллее, Северной дороге, Бодрову переулку, набережной Гребного канала и другим участкам.
Кольцевой веломаршрут идет вокруг Приморского парка Победы.
Постоянными вело- и беговые дорожки станут в том случае, если они понравятся горожанам.
В будущем планируют создать на Крестовском зону тихого отдыха с кормушками для птиц и уличной библиотекой, а также зону отдыха у воды и пространство для занятий йогой.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге автомобилисты могут начать нести административную ответственность за парковку в неположенных местах, в том числе на пешеходных дорожках.