Петербургских водителей начнут штрафовать за парковку на пешеходных дорожках

Автомобилисты могут начать нести административную ответственность за парковку в неположенных местах.

Сегодня, 3 августа, на заседании городского правительства обсуждались поправки к городскому закону «Об административных правонарушениях». Согласно нововведениям, которые подготовили для рассмотрения в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), водителей смогут привлекать к ответственности за стоянку в зонах внутриквартальных проездов и на дорожках для пешеходов. Помимо этого, нарушением будет признаваться перегораживание проходов к домам и входам в них.

В случае одобрения, корректировки будут внесены в статью 32-1, в которой в нынешнее время прописаны административные штрафы за парковку в парках, на детских площадках и территориях спортивных объектов, а также в местах, где петербуржцы выгуливают своих домашних питомцев. Размер административных штрафов останется неизменным. Для граждан — от 3 до 5 тысяч, должностных лиц — от 5 тысяч до 40 тысяч, юридических лиц — 150 — 500 тысяч.

Стоит отметить, что в новом законопроекте о поправках уточняется, что привлекать к ответственности за правонарушения, в рамках вышеупомянутой статьи, сможет уже непосредственно ГАТИ.

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