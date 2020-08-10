В Петербурге усилят контроль за соблюдением масочного режима

В Петербурге будут строже следить за соблюдением масочного режима. Такое поручение губернатор Александр Беглов дал на заседании городского правительства.

Поручение адресовали главам районов. По его словам, контроль за масочным режимом должен быть во всех общественных организациях и транспорте.

«Это очень важно для нас, у нас стоят вопросы подготовки к зиме, подготовки к новому учебному году, и ряд вопросов, которые нужно рассматривать, поэтому усильте работу», — заявил он.

В Северной столице маски обязательно носить при посещении городских учреждений, ТЦ, в общественном транспорте.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в масочно-перчаточный режим в Петербурге соблюдают единицы. В этом наш корреспондент убедился, гуляя по городу. Горожане умудряются проходить без масок в торговые комплексы и петербургскую подземку.