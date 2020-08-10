«Секретный корабль нацистов» обнаружили у берегов Антарктиды

«Секретный корабль нацистов» обнаружили у берегов Антарктиды
Замерзший корабль. Фото: скриншот корабль

У берегов Антарктиды нашли 122-метровый ледяной корабль, покрытый льдом. Пользователи считают, что они обнаружили «секретный корабль нацистов».

Находку сделали с помощью спутниковой карты Google. Корабль находится в 160 километрах от берегов Антарктиды.

По данным Daily Mail, пользователи Сети уже начали строить версии того, что у Антарктиды смогли найти «нацистский корабль». Он якобы остался там после Второй мировой войны. Они уверены, что нацисты смогли построить там секретную военную базу.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что ученые смогли разгадать тайну рептилий с самой длинной шеей. Его останки нашли еще в 1852-м году. Отмечалось, что длина шеи существа в три раза превышала размеры туловища. С тех пор специалисты гадали, как же это существо могло передвигаться по земле. Оказалось, что загадочные существа обитали в воде.

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