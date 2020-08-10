Ученые разгадали тайну рептилий с самой длинной шеей

Еще в 1852 году учеными были обнаружены останки животного с шеей, длиной 2,3 метра, что в три раза превышает размеры его туловища. С тех пор специалисты гадали, как же это существо могло передвигаться по земле.

Швейцарским исследователям удалось доказать, что необычные рептилии обитали в воде, и их организм был идеально для этого приспособлен. При помощи компьютерной томографии ученые воссоздали практически полностью трехмерную модель черепа лишь по найденным раздробленным останкам.

В частности, на морде вымершего животного обнаружили ноздри, как у сегодняшних крокодилов. Кроме того, вымершее длинношеее обладало длинными и изогнутыми зубами, что позволяло ловить рыб и других доисторических существ. Животное получило название Tanystropheus hydroides. На суше, считают специалисты, оно оказывалось, чтобы отложить яйца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Зеландии нашли ближайшего родственника динозавров.