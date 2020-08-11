Билл Гейтс назвал срок окончания пандемии коронавируса

Основатель корпорации Microsoft и миллиардер Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как рассказал Гейтс в интервью изданию Wired, в ряде стран пандемия COVID-19 может завершится к концу 2021 года.

Основатель компании отметил, что коронавирус нанес экономический ущерб на триллионы долларов. При этом заметные инвестиции направляют на создание вакцины.

Гейтс считает, что развитие страны, таким образом, коронавирус могут победить к концу 2021 года, в остальном мире – на год позже. При этом миллиардер добавил, что пандемия серьезно отбросила человечество назад.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что новая коронавирусная инфекция может грозить потерей памяти. Ученые считают также, что повышается также риск деменции и болезни Альцгеймера. Воспалительные процессы в мозгу могут быть связаны не с самим заболеванием, а с борьбой иммунной системы.