Коронавирус может грозить потерей памяти

Новая коронавирусная инфекция может привести к потере памяти.

По мнению специалистов, воспалительные процессы в мозгу могут быть связаны не с самим заболеванием, а с борьбой иммунной системы, пишут СМИ.

Ученые также высказывают мнение о том, что из-за коронавируса у некоторых пациентов повышается риск деменции и болезни Альцгеймера.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что, по мнению, ученых, некоторые люди невосприимчивы к COVID-19. Об этом рассказал руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге, академик РАН Арег Тотолян. Такие люди, по его словам, могут быть устойчивы к воздействию нового коронавируса и избегают заражения, даже при контакте с больными COVID-19. Он отметил: некоторая часть населения изначально имеет иммунитет к коронавирусу.