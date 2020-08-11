Коронавирус помог молодоженам в Петербурге сэкономить на свадьбе

Коронавирусная пандемия помешала петербуржцам отпраздновать свадьбу так, как они хотели. Многим молодоженам пришлось отложить свадьбу или отметить ее без гостей.

Как сообщает АБН, в итоге каждая третья свадьба обошлась новобрачным из Петербурга дешевле 100 тыс. рублей, согласно результатам исследования Райффайзенбанка.

Оказалось, что сразу 39% молодоженов отложили свадьбу на лучшие времена. Еще 29% опрошенных отказались лишь от части торжества. Все остальные (32%) отпраздновали свадьбу по изначальному плану.

Каждая пятая пара молодоженов сыграла свадьбу меньше, чем за 200 тыс. рублей, а торжество каждой десятой молодой семье обошлось в менее 400 тыс. рублей.

Специалист по организации свадеб, владелец свадебного агентства Family Олег Алмаев рассказал, что обычно, если пара планирует уложиться в 100 тысяч рублей, то пригласить на торжество можно не больше 10 гостей. Однако таких свадеб очень мало — обычно на празднике собирается большее число родственников и друзей. По словам эксперта, средний ценник мероприятия составляет в районе от 8 до 10 рублей за гостя.

Сэкономленные на свадьбе деньги молодожены в Петербурге планируют потратить на ремонт или отпуск. Каждая третья молодая семья собирается отложить деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса отменили свадьбу 70% россиян.