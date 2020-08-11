Лавров рассказал, сколько россиян остается за границей

Вывозные рейсы из других стран, которые возвращают туристов из России на родину продолжают реализовываться.

В связи с закрытием границ и прекращением международного авиасообщения из-за коронавирусной инфекции, многие жители РФ застряли в других странах. Представители МИД России по мере возможностей возвращают своих граждан домой. Однако, в настоящее время за рубежом находятся еще 23 тысячи россиян. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Известно, что всем нуждающимся гражданам, которые вынужденно остаются за границей, оказывается материальная поддержка. С помощью нее туристы могут приобретать еду и оплачивать жилье, пока ожидают своих вывозных рейсов. Об этом сообщают «Аргументы и факты»

Стоит отметить, что благодаря слаженной работе МИД России, с самого начала введения ограничений удалось вернуть домой 275 тысяч граждан РФ.

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