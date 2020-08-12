Twitter позволит пользователям самим выбирать, кто сможет отвечать на их посты

Twitter позволит пользователям самим выбирать, кто сможет отвечать на их посты
Теперь опробовать нововведение могут все. Фото: Pixabay

Представители социальной сети официально внедрили новую функцию на свою платформу.

Теперь при публикации нового поста автору необходимо будет сделать выбор. Он позволит определить, кто сможет отвечать на новые записи. Всего представлено три варианта: «Все», «Люди, которых вы читаете», «Только упомянутые вами пользователи».

Отметим, что тестирование данной функции для некоторых частей пользователей велись еще с мая.

В руководстве объяснили суть нововведения. Все дело в том, что оно позволит более комфортно ощущать себя в социальной сети. Ведь порой человек хочет поделиться какой-либо информацией, но он при этом не готов к многочисленным ответам от тех лиц, чья реакция его не интересует.

Новая функция доступна уже с 11 августа. Стоит добавить, что комментировать посты по-прежнему смогут все, также как и видеть их.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакерскую атаку на Twitter организовал подросток.

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