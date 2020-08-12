Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Совокупная прибыль компаний в России (кроме малого бизнеса) весной этого года сократилась на 67% по сравнению с мартом – маем прошлого года.

Такие данные получила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Падение эксперты называют сильнейшим для весенних месяцев за все время наблюдений – за 16 лет, передает РБК.

Так, в этом году общая прибыль российского бизнеса (за исключением малого) составила 1,4 триллиона рублей. Нарастить прибыль смогли только в сферах сельского и лесного хозяйства и рыбоводства. У остальных либо сократилась прибыль, либо появились убытки.

В частности, более трети компаний получили убыток в 1,65 триллиона рублей.

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