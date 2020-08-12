Названы симптомы, когда ребенку нужна помощь психолога

Перечисленные симптомы могут проявляться во время стрессовых ситуаций. Фото: pixabay

Перечисленные симптомы могут проявляться во время стрессовых ситуаций. Фото: pixabay

Академик Российской академии образования, главный научный сотрудник Института возрастной физиологии Марьяна Безруких рассказала о признаках, которые говорят о том, что ребенку требуется помощь психолога.

По ее совам, сигналом для родителей должны служить нарушение сна, излишне эмоциональные и бурные реакции, а также резкое обострение хронических заболеваний и навязчивые движения.

Как сообщили РИА Новости, специалист отметила, что не стоит заниматься самолечением, важна консультация со специалистом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологические травмы из детства ускоряют биологическое старение. Для подтверждения этого специалисты изучили три главных признака биологического старения организма.