Психологические травмы из детства укоряют биологическое старение

У взрослых, переживших в детстве насилие или жестокое обращение, происходят изменения на клеточном уровне, включая укороченные теломеры и защитные колпачки на концах ДНК-нитей. Фото: pixabay.com

У взрослых, переживших в детстве насилие или жестокое обращение, происходят изменения на клеточном уровне, включая укороченные теломеры и защитные колпачки на концах ДНК-нитей. Фото: pixabay.com

Исследователи из Вашингтонского, Гарвардского и Стэнфордского университетов выяснили, что дети, ставшие жертвами насилия, впоследствии быстрее стареют.

Для подтверждения своей гипотезы специалисты изучили три главных признака биологического старения организма. В частности, это ранее половое созревание, необратимые изменения в структуре мозга и старение клеток. Оказалось, что психологические травмы, полученные в детстве, отражаются на всех этих аспектах.

В исследовании приняли участие 116 тысяч человек. Те, из них, кто пережил в детстве насилие или жестокое обращение, гораздо раньше ровесников вступали в фазу полового созревания и на клеточном уровне оказывались более старыми. Отметим, что дети из бедных семей или те, кто недополучил внимания в детстве, такой проблемой не страдают.

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