Завод Toyota в Петербурге вошел в рейтинг лучших иностранных корпоративных брендов

Завод Toyota в Петербурге вошел в рейтинг лучших иностранных корпоративных брендов
Завод Toyota в Петербурге. Фото: instagram.com/toyotainchcape/

Петербургский завод Toyota вошел в топ-5 лучших иностранных корпоративных брендов в стране. Об этом предприятие сообщает на своей странице в Instagram.

Уточняется, что рейтинг был составлен на основе опроса автомобилистов. Его провела престижная премия Best Brands. Бренд признали в рейтинге лидеров.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) более 94% завода General Motors в Петербурге. Ограничения конкуренции в сделке антимонопольщики не увидели. Речь идет о заводе, который находится в Шушарах. Его построили 12 лет назад. Пять лет назад было принято решение о закрытии предприятия. Оно выпускало, в том числе модели Chevrolet Cruze и Opel Astra

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