Лжегазовики вынесли из квартиры пожилой петербурженки почти 170 тысяч

В Московском районе Петербурга неизвестные оставили пенсионерку без сбережений. Полицейские начали розыск.

Преступный инцидент произошел во вторник, 11 августа, в доме №10 по Московскому шоссе. В отдел полиции обратилась 82-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру зашли двое неизвестных, которые представились сотрудниками газовой службы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница отметила, что мужчины проверяли газовое оборудование, однако после их ухода женщина обнаружила пропажу 265 тыс. рублей.

Прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия отпечатки. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжепродавец фильтров примерил профессию юриста и обманул бабушку на 120 тысяч.