Лжегазовики вынесли из квартиры пожилой петербурженки почти 170 тысяч

Лжегазовики вынесли из квартиры пожилой петербурженки почти 170 тысяч
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Московском районе Петербурга неизвестные оставили пенсионерку без сбережений. Полицейские начали розыск.

Преступный инцидент произошел во вторник, 11 августа, в доме №10 по Московскому шоссе. В отдел полиции обратилась 82-летняя женщина. Она рассказала, что к ней в квартиру зашли двое неизвестных, которые представились сотрудниками газовой службы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница отметила, что мужчины проверяли газовое оборудование, однако после их ухода женщина обнаружила пропажу 265 тыс. рублей.

Прибывшие правоохранители изъяли с места происшествия отпечатки. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге лжепродавец фильтров примерил профессию юриста и обманул бабушку на 120 тысяч.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кража новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржец лишился KIA Optima за 1,3 миллиона
В Петербурге почтят память погибших 20 лет назад моряков подлодки «Курск»
Лжегазовики вынесли из квартиры пожилой петербурженки почти 170 тысяч
Петербуржец умер после пьяной ссоры на Сытнинской
Трамп заявил о завершении тестирования трех вакцин от коронавируса
ВОЗ собирается проверить данные по испытанию вакцины России от COVID-19
Названы симптомы, когда ребенку нужна помощь психолога
Завод Toyota в Петербурге вошел в рейтинг лучших иностранных корпоративных ...