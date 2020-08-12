На Коммуналистической снесли гараж, который мужчина расположил на соседском участке

В Красносельском районе Северной столицы судебные приставы снесли незаконную постройку. Демонтажные работы придется оплатить ее владельцу.
Гараж и душевая кабина находились на Коммунистической улице. Участок, где они были расположены, принадлежал соседке.
Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов по городу, должник не исполнил требования об освобождении территории добровольно, в результате чего были применены принудительные меры.
Теперь мужчине придется оплатить расходы за снос незаконной постройки в размере более 73 тыс. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали несколько автостоянок, которыми незаконно заняли территории. В общей сложности по Петербургу освободили более 40 тыс. квадратных метров.