На Коммуналистической снесли гараж, который мужчина расположил на соседском участке

На Коммуналистической снесли гараж, который мужчина расположил на соседском участке
Исполнительные действия прошли без происшествий, в присутствии судебных приставов по ОУПДС, которые обеспечивали безопасность. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

В Красносельском районе Северной столицы судебные приставы снесли незаконную постройку. Демонтажные работы придется оплатить ее владельцу.

Гараж и душевая кабина находились на Коммунистической улице. Участок, где они были расположены, принадлежал соседке.

Как сообщили в Федеральной службе судебных приставов по городу, должник не исполнил требования об освобождении территории добровольно, в результате чего были применены принудительные меры.

Теперь мужчине придется оплатить расходы за снос незаконной постройки в размере более 73 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали несколько автостоянок, которыми незаконно заняли территории. В общей сложности по Петербургу освободили более 40 тыс. квадратных метров.

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