В Петербурге снесли несколько незаконных автостоянок

На всех выявленных объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков. Фото: пресс-служба ККИ

На всех выявленных объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков. Фото: пресс-служба ККИ

Сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали несколько автостоянок, которыми незаконно заняли территории. В общей сложности по Петербурге освободили более 40 тыс. квадратных метров.

В ходе очередного рейда по городу сотрудники обнаружили на улице Передовиков напротив дома №11 автостоянку, площадь которой составила 26 квадратных метров. Правоустанавливающих документов у владельца не оказалось. Как сообщили в пресс-службе ККИ, еще одну незаконно занятую территорию выявили у дома №29 по той же улице. Часть участка была сдана в аренду компании «Нордавто», но договор расторгли, а компания прекратила свою деятельность.

На проспекте Косыгина хозяева автостоянки также имели наглость самовольно занимать территорию. Участок более 10 тыс. «квадратов» был огорожен металлическим забором, стояла будка охраны. Аналогичные участки обнаружили вблизи дома №12 по улице Ушинского, у дома №81 по улице Первого Мая в Парголово, а павильон автосервиса площадью более 20 «квадратов» — вблизи дома №74 по Кубинской улице.

Сотрудники ККИ уведомили хозяев о необходимости добровольного освобождения земельных участков, но их так и не освободили. В связи с этим госслужащие решили демонтировать незаконные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с крыши дома в центре Петербурга демонтировали незаконную сотовую станцию.