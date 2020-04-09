С крыши дома в центре Петербурга демонтировали незаконную сотовую станцию

С крыши одного из многоквартирных домов в Центральном районе Петербурга сняли станцию сотовой связи. Оборудование было установлено без согласования с жильцами.

Нарушение выявила прокуратура Центрального района. Проверка показала, что на крыше дома разместили базовую станцию сотового оператора. При этом согласие собственников в установленном порядке получено не было, уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

В адрес генерального директора управляющей организации ООО «Жилкомскрвис №2 Центрального района» было направлено представление об устранении нарушения. Документ рассмотрен и удовлетворен. Станция сотового оператора с крыши демонтирована.

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