Собственника здания на Вознесенском накажут за конструкцию на крыше

Собственнику здания на Вознесенском проспекте, 6 грозит штраф за самовольное переоборудование фасада. На кровле без согласования установили металлическую конструкцию.

В отношении владельца, ООО «Форум», возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Самовольная конструкция была выявлена на прошлой неделе в ходе проверки. Собственнику грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тыс. до 100 тыс. рублей.

По данным из открытых источников, в восьмиэтажном здании на Вознесенском проспекте, 6 расположен гостиничный комплекс «So/ Sofitel».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк «ВТБ» принял решение о демонтаже рекламной конструкции на крыше гостиницы «Октябрьская» на площади Восстания. Причиной этого стало недовольство местных жителей.