ВТБ снимет рекламу с крыши гостиницы на площади Восстания

Группа ВТБ планирует демонтировать рекламную конструкцию на крыше гостиницы «Октябрьская» на площади Восстания в Петербурге. На её габариты неоднократно жаловались горожане.

Компания намерена отказаться от рекламного места на крыше и рассмотреть другие варианты размещения рекламы.

«Конструкция будет демонтирована» — рассказали в банке «Коммерсанту».

В ВТБ подчеркнули, что с глубоким уважением относятся к истории России и мнению жителей Петербурга. Именно с этим, вероятно, связан демонтаж.

Реклама ВТБ на гостинице «Октябрьская» была установлена несколько лет назад. Логотип банка размещен рядом с памятно надписью «Город — герой Ленинград» на крыше гостиницы «Октябрьская».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из общественного транспорта в Петербурге планируют до конца 2020 года убрать всю рекламу.