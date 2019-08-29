Всю рекламу из общественного транспорта Петербурга уберут в 2020 году

В Смольном убеждены, что горожане оценят этот жест.

Об этом стало известно сегодня, 29 августа. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова главы комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Головина. Он заявил, что транспорт не должен быть обклеен рекламой, это непозволительно. Чиновник отметил, что петербуржцам предлагают выбрать цвет транспорта. Его должны видеть все и понимать, что это именно городской автобус, трамвай или троллейбус.

«Я думаю, что если рекламы не будет — горожане это оценят»,

— подытожил Головин.

При этом глава ведомства убежден, что вопрос прибыли здесь не самый важный. Нужно думать о безопасности людей, а также об эстетике. Реклама визуально засоряет пространство.

«Мы не обклеиваем фасады на Невском проспекте рекламой, и с автобусами то же самое»,

— пояснил он.

Ране в GazetaSPb сообщалось, что реклама кастрации мужей обидела экспертов УФАС.

Петербуржцы пожаловались на “акцию кастрацию” в конце мая. Плакат у метро “Улица Дыбенко” Санкт-Петербурга обещал отрезать коту яйца за 1 тысячу рублей, кошке — за 2,5 тысячи, а неверному супругу — просто так.